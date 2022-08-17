Симферополь, 17 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Министерство образования и науки России планирует до 1 сентября внести изменения в правила приема в вузы, заявил 17 августа глава министерства Валерий Фальков.

Minobrnauki.gov.ru Валерий Фальков

«Мы с учетом этих обстоятельств скорректируем определенным образом правила приема, мы сейчас обсуждаем. И до 1 сентября мы соответствующим образом скорректируем правила приема», — сказал он на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму.

Министр уточнил, что правила должны давать возможность поступить в высшие учебные заведения с первого раза в одинаково равных условиях всем наиболее способным и подготовленным абитуриентам.