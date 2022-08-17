Таруса, Калужская область, 17 августа, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Москвы, который обвиняется в совершении убийства, сообщили 17 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

По версии следствия, 9 мая 2022 года обвиняемый с семьей приехал на дачу к своей матери в деревню, расположенную в Тарусском районе. В доме находились знакомые матери, в том числе 33-летний потерпевший. По показаниям свидетелей, мужчина хамил присутствующим женщинам, непристойно шутил, на замечания обвиняемого не отреагировал. В ходе конфликта обвиняемый нанес мужчине два удара ножом в грудь и шею. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 дет лишения свободы.