Бельцы, Молдавия, , 15:35 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр республики Наталья Гаврилица договорились разделить визиты по населённым пунктам страны. Об этом Санду, находясь в Бельцах, сообщила местной газете «СП».

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«У нас была такая договорённость, что я буду больше встречаться с людьми в сёлах, а госпожа премьер-министр будет встречаться с представителями городов», — сказала Санду.

Он объяснила свой приезд в Бельцы тем, что этот город является важным, так как считается «северной столицей» Молдавии. Санду сказала, что в ходе поездок она предпочитает встречаться с местным населением.

Стоит отметить, что до этого молдавский президент посетила город Штефан-Водэ. При этом она отказалась посетить Комрат в Гагаузской автономии, где не раз заявляли, что хотят с ней встретиться.

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