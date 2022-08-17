Белград, , 15:46 — REGNUM Лидер сербской парламентской партии «Двери» Бошко Обрадович призвал президента Сербии Александра Вучича не подписывать никаких документов на переговорах с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти, пока в парламенте Сербии не пройдет заседание, посвященное Косово и Метохии. Об этом Обрадович заявил 17 августа.

Бошко Обрадович Сербское движение Двери

Обрадович считает, что прежняя политика сербских властей по отношению к Косово провалилась, а переговоры, которые подразумевают, что Сербия постоянно должна делать какие-то уступки и не получать ничего взамен потеряли смысл, передает агентство FoNet.

Напомним, что Александр Вучич в рамках брюссельского процесса 18 августа встретится с Альбином Курти. Переговоры проходят на фоне нового обострения в Косово и Метохии, вызванного намерением Приштины ввести новые правила пересечения административной линии с центральной Сербией для граждан с сербскими документами.