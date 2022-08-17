Москва, , 15:32 — REGNUM В ходе торгов на бирже курс рубля по отношению к евро возрос до уровня в 61 рубль за одну единицу европейской валюты. Это 17 августа следует из данных Московской биржи.

По информации торговой площадки, по состоянию на 14:30 мск курс евро составлял менее 61 рубля, а по состоянию на 14:32 составил 61,14 рубля, снизившись на 98 копеек.

Также указывается, что к этом же времени курс американского доллара снизился на 50 копеек и составил 60,40 рубля за одну единицу валюты США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России в 2022 году составит 13,4%, а не 17,5%, как ожидалось в марте, в 2023 году она будет на уровне 5,5%.