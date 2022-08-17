Москва, , 15:29 — REGNUM Претензии европейцев к Турции относительно товарооборота с Россией выглядят довольно странно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если они ввели санкции и не хотят зарабатывать на торговле с Россией, странно ожидать, что на этом не захотят заработать другие страны.

И даже если европейцам удастся оказать на Турцию политическое давление (что маловероятно) или ограничить свой экспорт в эту страну для того, чтобы турки не могли перепродавать европейские товары в Россию, найдутся другие посредники.

А самим европейцам надо, скорее, радоваться такому параллельному импорту, который позволяет их компаниям хоть как-то удерживаться на плаву в это сложное время и сохранять рабочие места», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые страны Евросоюза запросили у властей Турции подробности относительно того, что у этой страны растёт товарооборот с Россией в условиях западных санкций.

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