Пермь, 17 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Перми прокуратура провела проверку медицинских кабинетов в детских садах. В ряде учреждений выявлены нарушения, сообщили 17 августа в надзорном ведомстве края.

http://www.gradkostroma.ru Детский сад

Установлено, что в восьми детских садах медкабинеты не располагают необходимым оборудованием. В частности, у медиков отсутствуют комплекты воздуховодов для искусственного дыхания, аппараты искусственной вентиляции легких, фиксаторы ключицы, травматологические укладки и другое.

В адрес директоров дошкольных образовательных учреждений внесены представления. Десять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура держит на контроле устранение недостатков.