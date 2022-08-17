Уфа, 17 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Современный центр в области офтальмологии создают в Башкирии. Об этом 17 августа сообщил ректор Башкирского государственного медицинского института Валентин Павлов на совещании в правительстве региона.

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Сообщается, что на базе Башкирского государственного медицинского университета создают офтальмологический кластер.

По словам ректора этого вуза, решением учёного совета университета был создан институт регенеративной медицины и глазной хирургии с экспериментальной лабораторией. Помимо этого, была проведена работа по укреплению материальной базы этого университета для расширения его возможностей в сфере научных исследований и высокотехнологичной медицинской помощи.

«Наша ключевая задача — создать на мировой карте мощный современный центр в области офтальмологии с уникальными компетенциями», — приводит пресс-служба слова Павлова.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить оклад об участии вузов региона в федеральной программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». В сентябре 2022 года начинается новый этап отбора вузов на участие в этом проекте.