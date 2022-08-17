Рига, , 15:34 — REGNUM Возможность продления российским гражданам видов на жительство в Латвии сохранится только для исключительных случаев. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в эфире Латвийского телевидения.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что сейчас временные виды на жительство продлевать в целом можно, исключение сделано для ряда случаев.

«Мне кажется, надо бы наоборот — что больше нельзя продлевать, кроме случаев, когда это по каким-либо обстоятельствам необходимо», — сказал Кариньш.

Премьер-министр напомнил, что после начала российской спецоперации на Украине Латвия выдавала визы гражданам России и Белоруссии лишь в редких экстренных случаях.

Как сообщало ИА REGNUM, Кариньш ранее заявил о неофициальном решении «не продлевать вид на жительство для граждан РФ и ограничить въезд по шенгенским визам».

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