Берлин, 17 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Антироссийские санкции в сфере энергетики оказались серьёзной ошибкой. Об этом 17 августа написал глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в своей статье для Berliner Zeitung.

(сс) schmidt-arts Бундестаг

«Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы — это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине», — отметил он в публикации.

Также Эрнст указал, что будущую зиму в ФРГ никому не удастся пережить без потерь и отметил, что, по его мнению, уже в данный момент из-за высокого уровня инфляции смотреть в чек на заправке или в магазине боятся не только люди с низким доходом.

При этом глава комитета бундестага уточнил, что, как он считает, Россия в этой ситуации оказывается в выигрыше как экспортер энергоносителей, так как ею уже найдены новые пути их поставок в Индию и Китай.

Кроме того, он призвал запустить трубопровод «Северный поток — 2» и начать переговоры с Москвой для предотвращения «жаркой» осени и холодной зимы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что операторы газохранилищ в Германии досрочно наполнили их газом на 75%, текущий уровень заполнения превышает 76%.