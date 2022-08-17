Баку, 17 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В столице Азербайджана Баку торжественно открыли памятник знаменитому советскому певцу Муслиму Магомаеву.

Azermarka.az Муслим Магомаев

Открытие приурочено к 80-летию со дня рождения певца. Монумент высотой два метра выполнена из бронзы и располагается на побережье Каспийского моря в Национальном приморском парке.

На церемонии открытия памятника присутствовала вдова Магомаева оперная певица Тамара Синявская.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве отремонтируют памятник певцу Муслиму Магомаеву, который расположен в центре города в сквере между Большой Никитской и Тверской улицами.

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