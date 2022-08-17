Москва, 17 августа 2022, 15:21 — REGNUM Низкий курс юаня пойдёт на пользу китайской экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Юань
Юань
«Центральный банк КНР понизил курс юаня до 6,79 юаня за доллар. В целом, это стало рекордом с мая, когда пик ослабления доходил до 6,80 юаня за доллар, однако, этот курс продержался буквально пару дней.
В то же время юань находился в куда более слабом положении на протяжении 2020 года во время особо острой стадии пандемии коронавируса, когда пара USD/CNY торговалась на пике у отметок в 7,14 юаня за доллар.
Собственно, ослабление юаня выгодно для китайского экспорта и не выгодно для импорта. Таким образом, чуть более слабый юань пойдет на пользу китайской экономике, в которой происходит снижение производства на фоне очередной волны коронавируса и локальных локдаунов.
Однако курс юаня вернется к отметкам ближе к 6,70 юаней за доллар, когда ситуация с новой волной COVID-19 станет менее напряженной.
Китай имеет богатый опыт борьбы с пандемией коронавируса, так что, скорее всего, это не займет много времени», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк Китая понизил курс юаня до 6,79 юаня за доллар. В целом, это стало рекордом с мая 2022 года.

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