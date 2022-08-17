Москва, 17 августа, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Низкий курс юаня пойдёт на пользу китайской экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Юань

«Центральный банк КНР понизил курс юаня до 6,79 юаня за доллар. В целом, это стало рекордом с мая, когда пик ослабления доходил до 6,80 юаня за доллар, однако, этот курс продержался буквально пару дней.

В то же время юань находился в куда более слабом положении на протяжении 2020 года во время особо острой стадии пандемии коронавируса, когда пара USD/CNY торговалась на пике у отметок в 7,14 юаня за доллар.

Собственно, ослабление юаня выгодно для китайского экспорта и не выгодно для импорта. Таким образом, чуть более слабый юань пойдет на пользу китайской экономике, в которой происходит снижение производства на фоне очередной волны коронавируса и локальных локдаунов.

Однако курс юаня вернется к отметкам ближе к 6,70 юаней за доллар, когда ситуация с новой волной COVID-19 станет менее напряженной.

Китай имеет богатый опыт борьбы с пандемией коронавируса, так что, скорее всего, это не займет много времени», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк Китая понизил курс юаня до 6,79 юаня за доллар. В целом, это стало рекордом с мая 2022 года.

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