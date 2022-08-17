Новороссийск, Краснодарский край, , 15:21 — REGNUM В Новороссийске будет создан женский гандбольный клуб «Черноморочка». Об этом 17 августа сообщил журналистам президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв.

Гандбол (сс) JeppeSmedNielsen

«Это начало большой истории в Новороссийске — на моей родине. Это большой город, в котором проживает около полумиллиона человек, там развивается курортная инфраструктура, город нуждается в зрелище», — сказал Шишкарёв.

В предстоящем сезоне «Черноморочка» будет выступать в высшей лиге, но перед командой поставлена задача подняться в элитный дивизион — Суперлигу — за один год.

По словам Шишкарёва, команда будет состоять из молодых гандболисток, главным тренером назначен Сергей Матяж. Домашние матчи клуб будет проводить в универсальном спорткомплексе «Дело спорт» в Абрау-Дюрсо под Новороссийском.