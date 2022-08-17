Приштина, , 16:30 — REGNUM Международная военная миссия по поддержке мира в Косово и Метохии под командованием НАТО KFOR усилила свое присутствие на КПП Ярине и Брняк на севере Косово и Метохии. Об этом сообщила пресс-служба KFOR 17 августа.

KFOR. Косово Georgia National Guard

Так представители миссии ответили на вопрос издания «Косово онлайн», получили ли два джипа «Сил безопасности Косово», которые 17 августа были замечены вблизи КПП Ярине, необходимое разрешение от командования KFOR.

В сообщении отмечается, что командование KFOR предпринимает все необходимые меры для того, чтобы быстро ответить на вызовы в области безопасности, которые могут возникнуть в южном сербском крае.

«Мы уверяем общественность, что KFOR готовы реагировать в случае необходимости», — подчеркивается в ответе миссии.

Пресс-служба KFOR также добавила, что международная миссия в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244 от 1999 года получила полномочия для обеспечения безопасной среды и свободы передвижения для всех жителей Косово.

Напомним, что с 1 сентября албанские сепаратисты в Косово планируют задействовать новые правила пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. Все граждане с сербскими документами будут получать при въезде на территорию Косово соответствующие документы, которые на территории края будут заменять их паспорта, выданные органами Республики Сербия. Приштина уже пыталась ввести этот режим с 1 августа, но косовский сербы установили баррикады на дорогах, ведущих к КПП Ярине и Брняк. После вмешательства посольства США в Приштине было принято решение о переносе применения новых правил на 30 дней.