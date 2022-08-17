Белгород, , 15:33 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки в ковид-госпитали направили 32 новых пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 82 человека.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 134 225 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 130 280 человек. В летальной статистике 2 282 записи.

По данным регионального оперштаба, в стационарах проходят лечение 115 пациентов, ещё 1 548 жителей наблюдаются амбулаторно.