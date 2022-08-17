Нур-Султан, , 15:17 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана ввело должность регионального уполномоченного по правам ребёнка. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ведомства.

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«Уполномоченные по правам детей будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребёнка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что детские омбудсмены также будут продвигать законопроекты по вопросам в своей сфере. Они получат беспрепятственный доступ в учреждения, где потребуется их участие.

Отмечается, что омбудсмены будут выполнять свои обязанности на общественных началах. Их будут назначать главы регионов.