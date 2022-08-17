Оренбург, 17 августа, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 167 заражений коронавирусом. Это на 16 больше, чем днём ранее, сообщает 17 августа оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В ковидные отделения поступили 11 новых пациентов. Суточный показатель госпитализаций незначительно изменился по сравнению с предыдущим.

На сегодняшний день в стационарах лечатся 100 человек. Четверо пациентов находятся в тяжёлом состоянии Кислородную поддержку получают 19 оренбуржцев.

С начала пандемии в регионе выявили 220 245 заражений коронавирусом. От COVID-19 скончались 4027 человек.