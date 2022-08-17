Москва, , 15:15 — REGNUM Российский борец, олимпийский чемпион Муса Евлоев взял паузу в карьере из-за проблем со здоровьем и пропустит Всероссийскую спартакиаду. Об этом 17 августа рассказал главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

Туллио Крали. Греко-римская борьба. 1935

«Муса взял большую паузу, у него не все как нужно со здоровьем. Форму он поддерживает, тренируется, но у него есть сложности со спиной, с коленом», — сказал Когуашвили.

29-летний Евлоев является победителем Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 97 кг, двукратным чемпионом мира (2018, 2019) и Европы (2019, 2021).

Турнир по спортивной борьбе на Всероссийской Спартакиаде состоится с 21 по 26 августа в Казани.

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