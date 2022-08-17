Москва, , 15:22 — REGNUM Сотни людей возложили цветы на место снесённого в городе Нарва советского памятника — танка Т-34. Об этом сообщает 17 августа эстонская газета Postimees.

Гвоздики Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Начальник отделения полиции Нарвы Индрек Пюви рассказал, что приход людей на это место был ожидаемым. По оценкам полиции, ночью к месту демонтажа пришли более 50 человек. Пришедшие возложили цветы к постаменту и оставались там примерно до часа ночи.

Портал ERR сообщает о двухстах собравшихся на месте памятника. Люди начали идти туда ещё днём. Они принесли свечи и составили из них фразу «16 августа 2022. Помним, не забудем».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа по решению правительства Эстонии в Нарве демонтировали советский памятник в виде танка Т-34. Всего в этом день в городе и его окрестностях ликвидировали шесть советских военных монументов и памятников.

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