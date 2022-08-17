Москва, 17 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Сотни людей возложили цветы на место снесённого в городе Нарва советского памятника — танка Т-34. Об этом сообщает 17 августа эстонская газета Postimees.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

Начальник отделения полиции Нарвы Индрек Пюви рассказал, что приход людей на это место был ожидаемым. По оценкам полиции, ночью к месту демонтажа пришли более 50 человек. Пришедшие возложили цветы к постаменту и оставались там примерно до часа ночи.

Портал ERR сообщает о двухстах собравшихся на месте памятника. Люди начали идти туда ещё днём. Они принесли свечи и составили из них фразу «16 августа 2022. Помним, не забудем».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа по решению правительства Эстонии в Нарве демонтировали советский памятник в виде танка Т-34. Всего в этот день в городе и его окрестностях ликвидировали шесть советских военных монументов и памятников.

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