Варшава, 17 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Российским гражданам начали массово отказывать в приеме на работу и перестали выдавать разрешение на временное пребывание в гданьском регионе Польши, сообщает портал Trojmiasto со ссылкой на информацию Поморского воеводского управления в Гданьске.

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«Поморское воеводское управление в массовом порядке не дает согласия гражданам России, которые обращаются за разрешением на временное пребывание или на работу в нашем воеводстве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года было 78 отказов российским гражданам, которые обращались за разрешением на временное пребывание или за разрешением на работу. Всего с февраля по 30 июня было подано 548 таких заявок. Их статус на данный момент неизвестен.