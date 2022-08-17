Москва, 17 августа, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 августа провёл встречу в режиме видеоконференции с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В целом ситуация во Владимирской области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии. Растёт промышленное производство, сельское хозяйство, стройка. Аварийное жильё ниже, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в среднем по стране», — оценил президент.

Авдеев доложил о работе особой экономической зоны, нескольких индустриальных парков и территории опережающего социально-экономического развития. В них начали строительство несколько новых резидентов — предприятия пищевой переработки, производства компонентов для электронной техники, тепличные хозяйства и производители аквакультур. Также подана заявка на организацию ещё одной экономической зоны, поскольку региону, отметил Авдеев, нужно реанимировать ржавый пояс. В правительстве, по его словам, идею поддержали.

«Мы надеемся, что в той зоне мы создадим ещё не менее пяти тысяч новых рабочих мест. Это очень важно, потому что мы, к сожалению, не можем похвастаться, что у нас уровень заработной платы высокий. Действительно, на фоне соседей, к сожалению, пока по итогам 2021 года — 38 тысяч рублей, не так высоко», — сказал врио губернатора.

Он рассказал, что видит приоритетной задачей развитие инвестиций, а также содействие предприятиям промышленности, в результате чего должны вырасти доходы граждан. Сейчас во Владимирской области реализуются порядка 60 инвестпроектов, причём 20 соглашений подписаны в последние месяцы.

Авдеев считает, что особый стимул для развития промышленности региона придаст строительство федеральной трассы М-12. В 2022 году подрядчик планирует сдать 90 километров из 220-километрового участка, идущего по территории области.

Президент пообещал руководителю региона направить в нужные инстанции и правительство его письма и попросил вместе с коллегами проработать важные вопросы, требующие внимания федеральной власти — по строительству северного обхода Владимира, реконструкции здания Владимирского областного драматического театра и стадиона «Торпедо», а также закупки автобусов и троллейбусов.

«Более того, я обещаю, ещё с ними переговорю на этот счёт, потому что есть вещи достаточно затратные, но, на мой взгляд, важные. Вы на всё, что представляет особый интерес, в этих документах обратили внимание», — сказал Путин.