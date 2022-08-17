Симферополь, , 15:12 — REGNUM Назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы для обвиняемых в диверсии на газопроводе в Крыму летом 2021 года попросил государственный обвинитель Верховный суд Республики Крым в ходе заседания, об этом 17 августа сообщили СМИ.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Для троих обвиняемых прокуратура запросила наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима. Также гособвинение настаивает на ограничении свободы сроком на один год и штрафе 600 тысяч рублей Об этом сообщил «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, трое фигурантов уголовного дела обвиняются в подрыве газопровода в селе перевальное Симферопольского района в августе 2021 года. Суд приступил к рассмотрению дела в марте 2022 года.