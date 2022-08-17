Варшава, 17 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Из-за нехватки у Польши систем противовоздушной обороны (ПВО) военных этой страны «расстреляют как уток». Об этом 17 августа заявил отставной польский генерал Мечислав Бенек в эфире радиостанции Tok. fm.

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По словам Бенека, программы по перевооружению, о которых ранее заявили власти Польши, являются не только дорогими, но и потребуют не менее десяти лет на их реализацию.

Также он отметил, что при этом военных Польши в этих программах не предполагается должным образом прикрыть с воздуха.

«И тут у нас проблема. Без зенитного прикрытия, когда мы разместим боевые бригады в поле, противник будет стрелять по ним, как по уткам!» — сказал отставной польский генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польского Национального банка Адам Глапинский заявил, что свои бывшие земли в пределах границ Польши хочет вернуть Германия.