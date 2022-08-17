Москва, , 15:08 — REGNUM Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Калининградской области Евгений Мишин обратился к председателю областного парламента Андрею Кропоткину с инициативой предложить депутатам всех фракций на первом заседании осенней сессии поддержать присвоение звания почетного гражданина патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Патриарх Кирилл Иван Шилов, ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарху было присвоено звание «Почетный гражданин Архангельской области».

По словам Нилова, все основания для присвоения почетного звания есть, так как еще до избрания на патриарший престол, Кирилл носил титул митрополита Смоленского и Калининградского, и именно Калининграду уделял максимум внимания и заботы, лично участвовал в возведении храмов в регионе. Также патриарх по сей день принимает самое деятельное участие в духовной и общественной жизни региона, отметил депутат.

«Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Калининградской области Евгений Мишин обратился к председателю областного парламента Андрею Кропоткину с соответствующей инициативой — предложить депутатам всех фракций на первом заседании осенней сессии поддержать присвоение Патриарху Кириллу почетного звания. Уверен, наше предложение найдет поддержку депутатов Заксобрания», — отметил Нилов в своем телеграм-канале.

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