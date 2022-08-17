Париж, 17 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна поздравила Индонезию с национальным праздником 17 августа. Об этом глава МИД страны написала в Twitter.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Мои наилучшие пожелания моему коллеге главе МИД Индонезии и всем индонезийцам в этот национальный праздник 17 августа. Дружба, солидарность и сотрудничество остаются основой наших дипломатических отношений», — говорится в заявлении главы МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия отмечает 77-ю годовщину независимости. Поздравления по случаю праздника уже направили президент России, а также власти США, Австралии, КНДР. В Москве по случаю праздника состоится музыкальный концерт.

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