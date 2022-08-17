Сеул, 17 августа, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали сокращение числа случаев контрабанды. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

U.S. Navy На таможне

Согласно опубликованным данным, с января по июнь текущего года в стране были конфискованы товары на общую сумму около 3 трлн вон (~$2,3 млрд), что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, количество случаев контрабанды сократилось на 28%, до 849.

Отметим, что к контрабанде Таможенная служба Южной Кореи причисляет неправильно задекларированные товары, запрещенные вещества, товары, которые не могут быть представлены на рынке согласно закону.