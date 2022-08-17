* талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, 17 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Местные власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Кандагар опубликовали информационный бюллетень, в котором сообщалось, что они арестовали человека по имени Гулям Мохаммад, который размещал материалы против них в социальных сетях. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Victor Арест

В бюллетене отмечается, что задержанный передан судебным органам вместе с доказательствами его вины.

Это не первый случай, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывают активистов социальных сетей, журналистов и гражданских активистов за критику в их адрес.

В апреле этого года военный суд талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приговорил журналиста из Герата Халида Кадири к одному году тюремного заключения без права обжалования за критический комментарий в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).