Самара, 17 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Фирменный поезд, следующий по маршруту Самара — Пенза возвратили в расписание. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Http://szd.rzd.ru Поезд

Из Самары поезд будет отправляться в 18:48 и прибывать в Пензу в 22:25 того же дня. Из Пензы состав будет выходить в 07:03 и прибывать в Самару в 12:34 (время местное).

Отмечается, что продажа билетов уже открыта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Самары запускают скорый поезд в Адлер.