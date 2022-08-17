Троицкий район, Челябинская область, , 15:06 — REGNUM В Челябинской области руководитель отдела бухгалтерского учёта одного из управлений администрации Троицкого муниципального района заподозрена в присвоении денег. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Ей вменяют часть 3 статьи 160 УК РФ. По данным следователей, в течение нескольких лет эта гражданка получала от подчинённых деньги в виде части ранее выданных им премий и присваивала. Всего таким образом она заполучила более 200 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники полиции и ФСБ. Решается вопрос об избрании даме меры пресечения.

Добавим, в январе–июне на территории Челябинской области было зафиксировано 9543 преступления средней тяжести. По сравнению с тем же периодом 2021 года рост произошёл на 2,3%.