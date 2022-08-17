Нур-Султан, , 15:02 — REGNUM Дефицит битума вынудил остановить ремонт дороги, идущей из казахстанского Кустаная в Челябинск. Об этом 17 августа сообщает новостной портал «Костанайские новости».

Битум

«На август по заявке, которую подаем заказчику — «КазАвтоЖолу» — мы должны получить 3 тыс. тонн. Пока отгрузили 500 тонн, и те в дороге», — рассказал журналистам представитель выполняющей работы компании «АБЗ+» Николай Лобанов.

Он сообщил, что работы по укладке асфальта приостановлены 40 дней назад. В другие годы у компании была возможность купить битум самостоятельно, но после того, как внедрили механизм ухода от посредников, все заказы должны быть через «КазАвтоЖолу».

Отмечается, что аналогичные проблемы есть и на строительстве других дорог. «АБЗ+» предстоит до конца года выполнить ремонт 90 км дорог, на которые требуется 9 тыс. тонн битума. Имеющихся запасов хватит на десять дней.