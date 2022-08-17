Тюмень, , 15:01 — REGNUM В Тюмени суд обязал выплатить компенсацию морального вреда матери трёхлетней девочки, пострадавшей от падения на неё дорожного знака «Осторожно, дети». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Осторожно дети Мвд.рф

Установлено, что в мае 2022 года на пересечении улиц Богдановича и Карнацевича в Тюмени со светофора сильным ветром сорвало дорожный знак, который при падении задел мать и девочку.

Содержание дороги осуществляет АО «ТОДЭП». В отношение него прокуратура направила исковое заявление в суд в интересах девочки, оно было удовлетворено, и акционерное общество должно компенсировать моральный вред, причинённый ребёнку в размере 30 тыс. рублей.

как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Уфе женщина пострадала в результате падения на неё дорожного знака.

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