Санкт-Петербург, 17 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Похититель ящерицы акантозавра, который забрал рептилию в Ленинградском зоопарке, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

kieutruongphoto Рептилия

Кража случилась 12 августа, когда злоумышленник повредил замок стеклянного террариума при посещении экзотариума и забрал ящерицу. Сумму ущерба в зоопарке оценили в 21 тыс. рублей. Заявление о пропаже рептилии поступило в полицию Петроградского района спустя два дня.

Личность похитителя была установлена сотрудниками уголовного розыска. Задержание прошло поздним вечером 16 августа. Злоумышленника взяли на Народной улице, дом 11, в Невском районе города. Им оказался 32-летний уроженец Тульской области. Его доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба, мужчина был пьян, когда крал ящерицу. Свои действия он объяснил тем, что хотел преподнести подарок жене. Рептилию нашли на земле возле жилого дома. Как сообщил злоумышленник, ящерица якобы сама выпала из окна 12 этажа и погибла.