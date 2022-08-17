Уфа, , 15:03 — REGNUM Автопробег «Вперед, Россия!» состоится в Уфе в День Государственного флага Российской Федерации. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

Автопробег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что автопробег стартует в Уфе от Парка Победы и завершится в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

В акции примут участие представители военно-патриотических клубов и общественных организаций. В этот же день в Парке «Патриот» намерены провести флешмоб «Триколор моей России».

Начало мероприятия запланировано на 13:00 часов.