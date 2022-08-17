Долгопрудный, Московская область, 17 августа, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Подмосковная компания «Дентал-Косметик-Рус» стала новым участником национального проекта «Производительность труда», в качестве пилотного участка для повышения производительности компания выбрала производство зубной пасты, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области Производство зубной пасты

«Московская область продолжает привлекать предприятия региона к участию в нацпроекте «Производительность труда» — уже 55 компаний приступили к его реализации в этом году. Новым участником стала компания «Дентал-Косметик-Рус», производитель зубных паст, щеток и средств для гигиены полости рта. Предприятие работает в подмосковном городском округе Долгопрудный с 2010 года и выпускает продукцию как под собственной торговой маркой, так и под брендами партнеров», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Поддержку «Дентал-Косметик-Рус» в реализации нацпроекта будут оказывать специалисты РЦК. Эксперты проведут диагностику процессов на предприятии, по ее итогам будут предложены решения, направленные на повышение эффективности работы компании. Для сотрудников будет проведено обучение.

«В результате участия в нацпроекте мы ожидаем роста производительности труда на предприятии за счет сокращения издержек производства и выявления внутренних резервов. Первый этап реализации нацпроекта, который пройдет при содействии экспертов РЦК, рассчитан на 6 месяцев», — сказал генеральный директор компании «Дентал-Косметик-Рус» Роза Тебоева.

Бизнес Подмосковья активно включился в реализацию нацпроекта «Производительность труда», считает генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

«В условиях санкций вопрос повышения эффективности бизнеса при минимальных затратах стоит особенно остро, поэтому наша область вошла в национальный проект «Производительность труда». На сегодняшний день общее число подмосковных участников нацпроекта уже достигло 130, с 2019 года было успешно завершено 42 проекта», — информирует министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Александр Молодцов.

По оценке Николая Соломона, в среднем работа экспертов ФЦК на предприятии помогает в два раза сократить время протекания процесса.

«Мы уже привнесли в ВВП страны 150 млрд рублей — это та добавленная стоимость, которую принесли предприятиям наши проекты. Долю нашего участия в ней оцениваем примерно в половину, остальное дополняли сами предприятия, самостоятельно тиражируя наш подход на другие участки», — сообщил Николай Соломон.

По его прогнозу, к моменту окончания проекта эта сумма составит 700 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Компании — участники проекта получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции.

На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы. Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний.