Москва, 17 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. На текущий момент можно говорить о том, что экономическая ситуация в России выправляется более быстрыми темпами, чем ожидалось в начале весны 2022 года, что и учитывает Минэкономразвития в своих прогнозах, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент, кафедра экономической теории, РЭУ им. Г. В Плеханова, к. э. н Екатерина Новикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Здесь заметны и значительные улучшения в налаживании торговых связей с азиатскими странами, что непосредственно влияет на повышение объёмов экспорта природных ресурсов.

Более того, правительство России пытается выработать необходимые меры по поддержанию и развитию внутреннего рынка, что является ключевым условием дальнейшего развития отечественной экономики.

Это касается и агропромышленного комплекса страны, налаживания производства полного цикла, развития туризма, логистических цепочек, продовольственной безопасности.

Всё это становится возможным при действующих субсидиях и инвестициях государства в регионы и стратегические компании страны.

В дальнейшем можно ожидать устойчивого экономического роста страны, учитывая тот внутренний потенциал по развитию всей её инфраструктуры и замещения высвободившихся рынков после ухода иностранных компаний отечественной продукцией», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития улучшило прогнозы по ключевым показателям российской экономике. В 2024 и 2025 годах ожидается рост экономики на 3,7% и 2,6% соответственно.

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