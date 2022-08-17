Москва, , 14:53 — REGNUM Во Владимирской области планируют создать новую экономическую зону и пять тысяч новых рабочих мест. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым 17 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Мы подали заявку на организацию ещё одной экономической зоны. У нас есть немножко депрессивные территории в Подмосковной зоне, где старые предприятия советского прошлого, к сожалению, приказали долго жить, что называется, и сейчас нам необходимо реанимировать так называемый ржавый пояс. Сейчас есть порядка 10 резидентов, которые планируют разместить производство климатического оборудования и компонентов электронной техники», — сообщил Авдеев.

Проект одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В новой особой экономической зоне планируется создать не менее пяти тысяч рабочих мест.

«Это очень важно, потому что мы, к сожалению, не можем похвастаться, что у нас уровень заработной платы высокий. Действительно, на фоне соседей, к сожалению, пока по итогам 2021 года — 38 тысяч рублей, не так высоко», — добавил Авдеев.

В регионе уже действует одна особая экономическая зона, несколько индустриальных парков и территория опережающего социально-экономического развития. Сейчас в них начинают строительство несколько новых резидентов — предприятия пищевой переработки, предприятия по производству компонентов для электронной техники, сельхозпереработчики. Всего во Владимирской области реализуется около 60 инвестиционных проектов.

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