Врио владимирского губернатора отчитался перед Путиным о работе ОЭЗ
Москва, 17 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Во Владимирской области планируют создать новую экономическую зону и пять тысяч новых рабочих мест. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым 17 августа, сообщила пресс-служба Кремля.
Проект одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В новой особой экономической зоне планируется создать не менее пяти тысяч рабочих мест.
В регионе уже действует одна особая экономическая зона, несколько индустриальных парков и территория опережающего социально-экономического развития. Сейчас в них начинают строительство несколько новых резидентов — предприятия пищевой переработки, предприятия по производству компонентов для электронной техники, сельхозпереработчики. Всего во Владимирской области реализуется около 60 инвестиционных проектов.