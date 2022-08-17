Джакарта, 17 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило о 5253 случаях заражения коронавирусом за сутки, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 17 августа в Индонезии выявлено 6 297 484 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 4324 жителя Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 6 087 056 человек.

В период с 16 по 17 августа от COVID-19 умерли 19 человек. Всего эпидемия унесла жизни 157 296 человек.

В рамках общей программы вакцинации 203 млн человек получили первую инъекцию вакцины. Вторую дозу получили 170,5 млн человек, а ревакцинацию прошли 58,9 млн жителей Индонезии.