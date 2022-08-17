Кабул, 17 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Количество религиозных предметов и курсов в университетской программе Афганистана увеличится. Об этом заявили в министерстве образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает портал Darivoa.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По мнению властей, студенты должны изучать ещё больше религиозных тем. Министр высшего образования Абдул Баки Хаккани сообщил, что к существующим восьми предметам, в числе которых история ислама, политика и управление, добавятся ещё пять религиозных предметов.

Выступая на пресс-конференции, Хаккани заверил, что ни один из предметов, которые сейчас преподаются, не будет удалён. Однако на некоторых факультетах были удалены темы, связанные с музыкой и изобразительным искусством, противоречащие строгой интерпретации ислама талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также прекращено преподавание некоторых других тем из-за бегства университетских преподавателей из Афганистана.

Согласно новой программе, количество религиозных тем будет увеличено с одного до трёх часов в неделю.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при своём предыдущем правлении в 1996–2001 годах увеличили количество религиозных предметов во всех афганских университетах. В то время у студентов была только одна попытка сдать экзамен по ряду религиозных тем, в отличие от других предметов, на которые давались две попытки.

Всё это происходит на фоне того, что афганские девочки старше шестого класса по-прежнему лишены возможности ходить в школу.

Глава отдела контроля министерства образования Абдул Халик Садик заявил, что семьи в сельской местности до сих пор не убеждены в необходимости отправлять своих дочерей в среднюю школу.

«Мы пытаемся подготовить политику в координации с нашими лидерами, чтобы убедить и жителей сельской местности», — сказал он.

Азиз Ахмад Райан, пресс-секретарь министерства образования, в тот же день заявил журналистам, что когда богословы и руководящий совет движения договорятся об открытии школ, будут установлены руководящие принципы, и проблема решится.

Райан добавил, что СМИ используют вопрос об образовании девочек против нынешнего правительства, но закрытие школ — временное явление.

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За последний год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наложили на женщин множество ограничений, в том числе отказали в праве на образование девочкам с шестого класса и выше, запретили передвигаться без махрама и работать в государственных и судебных учреждениях.

Хотя девочкам по-прежнему разрешено поступать в университеты, многие из них бросили учебу из-за отсутствия денег и страха их семей из-за их появления на публике.

Прежде при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) женщинам в основном отказывали в праве на работу и образование, обычно их заставляли полностью скрывать лицо и фигуру и выходить из дома только в сопровождении махрама.