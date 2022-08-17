Уфа, , 15:04 — REGNUM Ключи от 23 квартир передали детям-сиротам и лицам, проживающим в аварийном жилье в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ключи Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сотрудники прокуратуры Аскинского района через суд добились предоставления вышеуказанным лицам благоустроенного жилья.

«Всего после вмешательства прокуратуры обеспечены благоустроенными квартирами четверо детей-сирот и 19 семей, проживавших в ветхих деревянных домах с печным отоплением», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что прокурор Аскинского района Нияз Фаизов осмотрел предоставленные жилые помещения и принял участие в передаче ключей новоселам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в городе Нефтекамске шесть подростков, оставшихся без попечения родителей были обеспечены квартирами только после вмешательства сотрудников прокуратуры.

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