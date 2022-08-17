В Башкирии сиротам предоставили квартиры после вмешательства прокуратуры
Уфа, 17 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Ключи от 23 квартир передали детям-сиротам и лицам, проживающим в аварийном жилье в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры Аскинского района через суд добились предоставления вышеуказанным лицам благоустроенного жилья.
«Всего после вмешательства прокуратуры обеспечены благоустроенными квартирами четверо детей-сирот и 19 семей, проживавших в ветхих деревянных домах с печным отоплением», — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что прокурор Аскинского района Нияз Фаизов осмотрел предоставленные жилые помещения и принял участие в передаче ключей новоселам.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в городе Нефтекамске шесть подростков, оставшихся без попечения родителей были обеспечены квартирами только после вмешательства сотрудников прокуратуры.