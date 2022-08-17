Вашингтон, , 14:51 — REGNUM В письме около 80 членов семей жертв 11 сентября 2001 года говорится, что гражданам Афганистана больше, чем им самим, нужны резервы Центрального банка Афганистана, и они хотят, чтобы президент США Джо Байден вернул афганцам эти средства.

Флаг США

По их мнению, выплата компенсации из указанных денег «юридически сомнительна и морально неправильна». Они также требуют, чтобы глава Белого дома отменил свой указ о выплате компенсаций членам семей жертв 11 сентября из 7 миллиардов долларов замороженных афганских денег.

«Любое использование 7 миллиардов долларов для выплаты компенсации членам семей жертв 11 сентября является юридически сомнительным и морально неправильным. Вы должны закрепить, что средства Центрального банка Афганистана принадлежат только народу этой страны», — говорится в письме.

Они подчеркнули, что афганским гражданам эти деньги нужны больше, чем им самим.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США издал указ в феврале этого года, согласно которому, 3,5 миллиарда долларов резервов Центрального банка Афганистана пойдут на выплату компенсаций жертвам терактов 11 сентября.

Соединённые Штаты и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели переговоры о разработке механизма, с помощью которого 3,5 миллиарда долларов из замороженных афганских денег в размере 7 миллиардов долларов будут возвращены афганскому народу без доступа к ним «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но присутствие Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, на время отсрочило эти переговоры.

«Жертвы терроризма, в том числе члены семей жертв терактов 11 сентября, имеют право присутствовать в суде, — говорится в письме. — Но они не имеют прав на деньги, которые по закону принадлежат народу Афганистана».

Они говорят, что члены семей жертв 11 сентября, в том числе некоторые из тех, кто подписал письмо, много лет назад присоединились к различным петициям и добивались справедливости.

«Никто из членов семей жертв 11 сентября не собирается брать деньги с афганцев, с людей, которые сейчас борются с голодом», — подчеркнули авторы письма.

Согласно информации Politico, Эйдан Салмоне, один из подписавших письмо, чей отец погиб 11 сентября, сказал: »Мы надеемся, что наша петиция покажет, что члены семей жертв 11 сентября больше заботятся об этой проблеме, чем те немногие, кто подал иски. Мы надеемся увидеть справедливое использование всех замороженных средств Афганистана».