Брянск, 17 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализировано пять новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Брянской области коронавирус выявлен у 166 094 жителей. Завершили лечение выздоровлением 160 527 человек, в том числе 252 выписаны за сутки. От осложнений при инфекции скончался 4 051 пациент.

В лабораториях региона провели 2 047 885 исследований на COVID-19.