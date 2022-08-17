Москва, , 14:51 — REGNUM Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести дополнительные проверки золотодобывающих предприятий, сообщает 17 августа пресс-служба Генпрокуратуры.

Игорь Краснов Kremlin.ru

В надзорном ведомстве напомнили, что в прошлом году году в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области прокуроры провели проверку исполнения законодательства при геологическом изучении, разработке месторождений золота и его добычи.

Результаты проверки показали, что состояние законности в этой сфере является неудовлетворительным, были выявлены многочисленные нарушения.

«Сложившаяся ситуация потребовала прокурорского вмешательства. Генеральным прокурором России Игорем Красновым было принято решение о проведении в текущем году дополнительных проверок золотодобывающих предприятий, расположенных в основных центрах добычи драгоценного металла», — сообщили в пресс-службе.

На основании поручения Краснова прокуроры проверят исполнение природоохранного законодательства в деятельности золотодобывающих предприятий страны. По результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.