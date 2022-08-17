Москва, 17 августа 2022, 14:51 — REGNUM Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести дополнительные проверки золотодобывающих предприятий, сообщает 17 августа пресс-служба Генпрокуратуры.
В надзорном ведомстве напомнили, что в прошлом году году в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области прокуроры провели проверку исполнения законодательства при геологическом изучении, разработке месторождений золота и его добычи.
Результаты проверки показали, что состояние законности в этой сфере является неудовлетворительным, были выявлены многочисленные нарушения.
На основании поручения Краснова прокуроры проверят исполнение природоохранного законодательства в деятельности золотодобывающих предприятий страны. По результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.