Сеул, , 14:53 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 17 августа телефонные переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран договорились углубить двусторонние отношения, которые в ноябре 2021 года были повышены до уровня стратегического партнерства.

Пак Чин попросил правительстве Венгрии оказать поддержку южнокорейскому бизнесу, а также поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь, Сийярто пообещал оказать необходимую помощь южнокорейскому бизнесу, а также поддержать заявку Пусана.