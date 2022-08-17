Сеул, 17 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 17 августа телефонные переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, представители двух стран договорились углубить двусторонние отношения, которые в ноябре 2021 года были повышены до уровня стратегического партнерства.

Пак Чин попросил правительстве Венгрии оказать поддержку южнокорейскому бизнесу, а также поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь, Сийярто пообещал оказать необходимую помощь южнокорейскому бизнесу, а также поддержать заявку Пусана.