Астана, 17 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей на территории ТЦ «Сурмалу» а Ереване. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба главы государства.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«В телеграмме глава государства передал слова глубокого сочувствия родственникам и близким погибших и пострадавших граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Токаев выразил соболезнование Пашиняну и армянскому народу в целом.

Напомним, в Армении и Нагорном Карабахе 17 и 18 августа объявили днями траура. В Ереване продолжаются поиски людей под завалами. С 14 августа найдено 16 погибших, из которых одного не могут опознать.