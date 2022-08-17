Пермь, 17 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 16 августа, подтверждён новый летальный исход от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В больницы региона за последний день поступили 32 пациента. Это вдвое меньше предыдущего суточного показателя госпитализаций.

В Прикамье выявили ещё 368 заражений коронавирусом — на 116 фактов больше, чем 16 августа. Среди зараженных 134 пермяка старше 60 лет, которые входят в группу риска.

Общее число выявленных носителей коронавируса в Пермском крае достигло 378 621. С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 8856 человек.